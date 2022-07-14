Расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад, при этом Украина была потеряна для славянского мира еще до начала спецоперации ВС РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его выступление показал телеканал «Беларусь 1».

Белорусский лидер принял участие в церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Он высказался о происходящем на Украине.

«И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности», — сказал Лукашенко.

По его словам, на фестивале все равно будет звучать украинский язык. Президент Белоруссии выразил надежду на возвращении Украины в славянскую семью.

Лукашенко ранее дал свою оценку взаимоотношений Белоруссии и России. Белорусский народ всегда будет поддерживать РФ, в том числе в борьбе против нацизма, подчеркнул он.