Мир 21 июня 2023, 22:32 Украина была близка к мирному договору с Россией в 2022 году — Мединский Мединский: Киев был близок к мирному решению по Украине в 2022 году РИА «Новости»

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Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев был близок в 2022 году к мирному решению и заключению договора о гарантиях безопасности Украины. Но это решение не устраивало западных кураторов, сказал председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) во время рабочей поездки в Екатеринбург. Его слова привел ТАСС.

«Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев. Но такое решение абсолютно не устраивало кураторов Украины на Западе, <…> они абсолютно сознательно пошли на то, чтобы сорвать переговорный процесс», — прояснил ситуацию Мединский.

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При этом украинская делегация и не скрывала, что согласовывает каждый свой шаг с Западом. Для покровителей Киева этот документ совсем не был откровением, добавил Мединский.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что страна никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Он также напомнил, что весной 2022 года были достигнуты некоторые договоренности, но именно Украина от них отказалась.