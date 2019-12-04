Украина будет тратить деньги на оружие НАТО

Новый военный бюджет Украины будет ориентирован на стандарты Североатлантического альянса. На это будет делать упор украинская армия при разработке, производстве и закупке современной техники. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

На воплощение планов придется потратить около 246 триллиона гривен (около 660 триллиона рублей), считает политик.

«Эти расходы позволят органам сектора безопасности и обороны Украины в полной мере выполнить задачи по обеспечению обороноспособности и государственного суверенитета», - сказал Данилов.

Главными статьями расхода названы усиление системы ПВО и выполнение Национальной разведывательной программы на 2016–2020 годы. Также планируется акцентировать внимание на кибербезопасности, контрразведке, борьбе с терроризмом и диверсантами.