Мир 01 июля 2023, 22:20 «Украина будет готова». Зеленский назвал условие для переговоров с Россией Президент Украины Зеленский назвал выход на границы 1991 года условием для переговоров Официальное интернет-представительство президента Украины

Читать 360tv в

Украина начнет переговоры с Россией в случае выхода на границы 1991 года, рассказал президент Владимир Зеленский. С таким заявлением он выступил в ходе совместной пресс-конференции с испанским премьер-министром Педро Санчесом в Киеве, сообщило издание «РБК-Украина».

Глава испанского правительства подчеркнул, что якобы только Украина должна определять правила и сроки переговоров.

Реклама

«Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах <…> согласно международному праву», — сказал глава киевского режима.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс совершил секретный визит в Киев. В ходе поездки он обсудил переговоры Киева и Москвы, а также планы по возвращению территорий в состав Украины. Как отмечали американские журналисты, цель тайного посещения украинской столицы состояла в подтверждении того, что США готовы продолжать спонсировать киевский режим.