Мир 30 июня 2023, 22:05 Украина будет еще активнее просить боеприпасы у стран-союзников — Зеленский Президент Украины пообещал активнее работать с союзниками по теме получения снарядов Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что руководство страны в ближайшее время активизирует работу с союзниками по обеспечению ВСУ боеприпасами. Такое заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Рассмотрели снабжение боеприпасами для артиллерии — для востока, для юга. И хотя мы уже максимально работаем с партнерами ради снарядов для украинских бойцов, сделаем эту работу еще более активной», — сказал он.

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Кроме этого, Зеленский отметил, что все международники получили сегодня допзадачи, добавив, что усиление артиллерии ВСУ — в приоритете.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью газете Corriere della Sera, что украинская армия испытывает нехватку снарядов и ракет крупного калибра. Так он ответил на вопрос о слишком низком темпе контрнаступления ВСУ. Он также пожаловался на серьезную оборону, которую организовали российские бойцы.