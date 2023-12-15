Мир 15 декабря 2023, 18:43 Украина без помощи НАТО потерпит поражение к лету — СМИ CNN: Украина капитулирует к лету без помощи НАТО и США РИА «Новости»

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Украина без помощи США и НАТО потерпит поражение уже к лету 2024 года. Об этом каналу CNN сообщил высокопоставленный американский военный чиновник на условиях анонимности.

Западные спецслужбы уже подсчитывают, как долго продержится Украина. Собеседник канала допустил, что счет идет на месяцы.

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«Высокопоставленный американский чиновник считает, что <…> при худшем сценарии существенная неудача или поражение случится летом», — отметили журналисты.

При этом поддержка со стороны Соединенных Штатов и Запада не дает Украине гарантий успеха. Но без помощи ВСУ наверняка потерпят неудачу, добавил источник. Победа России станет не только плохой новостью для Украины, но и серьезным ударом по Европе и США.

Накануне сенатор-демократ от штата Огайо Шеррод Браун заявил, что Соединенным Штатам придется втянуться в конфликт на Украине, так как после ее поражения он станет проблемой Североатлантического альянса.