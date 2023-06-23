Мир 23 июня 2023, 16:19 Украина анонсировала усиление боев к середине лета Замглавы ГУР Украины Скибицкий: активные действия ВСУ начнутся в ближайшие два-три месяца Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские войска перейдут к активным боевым действиям в ближайшие два-три месяца. С таким заявлением в интервью «РБК-Украина» выступил заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он подчеркнул, что речь идет об операциях как наступательного, так и оборонительного характера, которые преследуют цель вернуть перешедшие под контроль России земли.

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В ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель — это освобождение всех наших территорий», — заявил Скибицкий.

Представитель украинской разведки пояснил, что сейчас ВСУ ориентируются на середину лета, чтобы оценить силы новых подразделений российских войск после перегруппировки и модернизации и понять их возможности. При помощи этих данных командование сможет выстроить прогнозы на осенне-зимнюю кампанию.

Начавшееся в июне украинское контрнаступление никаких успехов пока не показало, а, напротив, принесло армии серьезные потери в личном составе и боевой технике. Советник президента Украины Михаил Подоляк обвинил в этих неудачах страны Запада. По его словам, они слишком долго думали для предоставления оружия и дали России время встроить крепкую оборону.