Мир 11 апреля 2023, 18:37 Украина анонсировала удар по Черноморскому флоту Глава Минобороны Украины Резников заявил о подготовке удара ВСУ по Черноморскому флоту РИА «Новости»

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Украинские военные готовятся нанести удар по российскому Черноморскому флоту. Об этом в ходе телемарафона заявил министр обороны Украины Алексей Резников, его слова привело местное издание «Страна.ua».

«Мы просто ждем подходящего момента, чтобы ударить по кораблям Черноморского флота. Подготовка уже идет. России неизвестны некоторые нюансы, поэтому ее ждет очередной сюрприз», — сказал он.

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Резников добавил, что ВСУ способны атаковать флот в любой момент, но ждут такого момента, чтобы удар оказался максимально эффективным.

Ранее глава украинского оборонного ведомства сообщал, что ВСУ в течение апреля-мая пойдут в контрнаступление на российские позиции, писал RT.

По его словам, атака пойдет сразу по нескольким направлениям, в ходе нее задействуют поставленные западными странами тяжелые танки Leopard.

Западные аналитики предположили, что самым вероятным направлением наступления ВСУ является продвижение вглубь Херсонской области до границы с Крымом.