Украина анонсировала санкции из-за думских выборов в Крыму

Украина объявит санкции в Крыму и Донбассе из-за проведения выборов в Госдуму России. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Подавляющее большинство санкций касаются вопросов, которые сегодня есть на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей — это выборы в так называемую Государственную думу Российской Федерации», — процитировал Данилова «Интерфакс».

По словам секретаря СНБО, власти страны считают, что у России нет права проводить выборы на этих территориях. Он пояснил, что ограничительные меры затронут членов избирательной комиссии, кандидатов, агитаторов и наблюдателей.

«По всем, без исключения, таким лицам в скором времени указом президента введутся санкции», — заявил Данилов.

Он добавил, что первый перечень лиц, против которых введут санкции, СНБО уже отработал. Еще под ограничительные меры попадут граждане из Франции, Венесуэлы, Сербии и других стран, которые планируют приехать на голосование в Донбасс и Крым.

Выборы в Госдуму проходят в России с 17 по 19 сентября. В эти дни россияне так же голосуют за глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.