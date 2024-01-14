Мир 14 января 2024, 16:52 Украина анонсировала работу над соглашениями по безопасности с США Офис Зеленского: Украина подпишет договоры по безопасности с США и Германией Официальный сайт президенты Украины

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Украина подготовит договоры по безопасности, которые должны будут подписать США, Франция и несколько других стран. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Владислав Власюк в эфире телеканала «Рада».

По его словам, новые договоры разработают по аналогии с документом, который на днях подписали с Великобританией. Теперь подписи будут ждать от американских, французских, германских, польских, канадских, итальянских властей.

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«Со всеми ними также прорабатываются очень похожие документы. Идея абсолютно идентична — предоставление гарантий безопасности для Украины», — уточнил Власюк.

На этой неделе украинский президент Владимир Зеленский и британский премьер Риши Сунак подписали соглашение о безопасности, которое будет действовать 10 лет. Оно, к примеру, предполагает, что Украине помогут со «сдерживанием военной эскалации». В договоре также есть пункты об обмене разведданными и обучении военных. Полковник ВСУ назвал эти договоренности провалом для Украины.