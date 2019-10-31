Саммит Украина — НАТО прошел в Киеве. Примечательно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг «забыл» предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Владимир Скачко прокомментировал ситуацию: «Мне кажется, пресловутое сотрудничество между Украиной и НАТО вышло на „новый“, в кавычках, уровень. Альянс уже не может скрыть того, что Украина ему не нужна».

Политолог указал, что разговоры о сотрудничестве НАТО с Украиной звучат по инерции, а встречи не приводят ни к чему.

«Постпред Украины при Совете Европы и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба еще вчера сказал, что Украина даже не будет пробовать подавать заявку на предоставление ей плана действий по членству в НАТО. По той простой причине, что это бессмысленно», — заявил Скачко.

Эксперт назвал происходящее «похоронными действиями» интеграции Украины в Европу и Североатлантический альянс.

«С другой стороны, такие слова Столтенберга могут читаться, как мягкое предупреждение России. Мол, если вы будете артачиться, то мы можем взять Украину в НАТО и использовать ее акваторию для нагнетания милитаризма и страстей в Черном море», — допустил политолог.