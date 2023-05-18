Мир 18 мая 2023, 04:56 «Украли из музея мадам Тюссо». Фото похорошевшего Лукашенко обсудили в Сети Пользователи Сети отметили похорошевший вид Лукашенко на фоне слухов о его болезни РИА «Новости»

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Пользователи Twitter отметили похорошевший вид президента Белоруссии Александра Лукашенко после его долгого отсутствия на публике. Фотографию посвежевшего главы государства опубликовали на фоне слухов о его болезни.

Комментаторы отметили, что Лукашенко выглядит значительно моложе. Пользователи сравнили фотографию с более ранними кадрами и сравнили белорусского политика с персонажем Бенджамином Баттоном, который родился пожилым и молодел в течение жизни. Другой читатель сыронизировал, что Лукашенко — это лучшая реклама корейской косметики.

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Один из пользователей заявил, что президент Белоруссии на фотографии напоминает восковую фигуру.

«Мадам Тюссо подала в полицию заявление о краже Лукашенко из ее музея», — с иронией написал юзер.

Слухи о болезни Лукашенко появились после того, как он не приехал на церемонию празднования Дня флага, герба и гимна страны. Местные СМИ предположили, что президент заболел гриппом.

В Госдуме РФ заявили, что в болезни главы соседнего государства нет ничего сверхъестественного. При этом отметили, что Лукашенко все-таки приехал в Москву 8 мая.