Мир 02 января 2024, 20:19 Уклонистов начали искать на блокпостах под Киевом «Украинская правда»: уклонистов отлавливают на блокпостах в Киевской области

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Полиция и комендатура Киевской области получила поручение искать уклоняющихся от мобилизации граждан на блокпостах. Об этом сообщило местное издание «Украинская правда».

В областном военкомате рассказали, что дополнительные мероприятия внедрили на блокпостах, размещенных на международных автодорогах в пределах Киевской области. Их цель — выявить лиц, нарушивших законодательство об обороне, мобилизации и правила воинского учета.

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Проработкой указанных задач займется военное командование Главного управления Национальной полиции, Управление патрульной полиции и Комендатура Киевской области.

С конца декабря 2023 года сотрудники правоохранительных органов начали вручать повестки на блокпостах Киевской области. Повестки выписывают тем, кто находится в розыске как уклонист, и людям, не обновившим данные в военкоматах. Также на контрольно-пропускных пунктах на границе Украины усилили контроль над мужчинами выездных категорий.