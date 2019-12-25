Укладку труб завершили на сербском участке «Турецкого потока»
Гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заверил, что Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил ТАСС.
«Да, мы можем с удовольствием констатировать, что Сербия свою часть работы, когда речь идет об укладке труб, на участке интерконнектора „граница Болгарии — граница Венгрии“, выполнила. Работы завершены», — цитирует Баятовича RT.
По его словам, всего было построено 403 километра. Трубы прошли под Дунаем, Тисой, Моравой. Проходы под всеми каналами и железными дорогами завершены. Отмечается, что в ближайшее время работы на измерительных станциях также подойдут к концу.