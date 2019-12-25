Укладку труб завершили на сербском участке «Турецкого потока»

«Да, мы можем с удовольствием констатировать, что Сербия свою часть работы, когда речь идет об укладке труб, на участке интерконнектора „граница Болгарии — граница Венгрии“, выполнила. Работы завершены», — цитирует Баятовича RT.

По его словам, всего было построено 403 километра. Трубы прошли под Дунаем, Тисой, Моравой. Проходы под всеми каналами и железными дорогами завершены. Отмечается, что в ближайшее время работы на измерительных станциях также подойдут к концу.