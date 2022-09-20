Указы Зеленского назвали бессмысмысленными в Херсонской области | 360°

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Указы Зеленского назвали бессмысмысленными в Херсонской области

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: указы Зеленского не имеют юридической силы

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Указ действующего президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в Херсонской области не имеет смысла, так как регион не является украинским. Такие указания не имеют юридической силы. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области — это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила», — сказал он в РИА «Новости».

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Стремоусов отметил, что глава Украины своими действиями «показал свою несостоятельность», и что он сам «просто говорящая голова», написал ТАСС.

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Зеленский подписал указ о создании 15 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области, которая с марта находится под контролем России.

Ранее группировка из трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ при поддержке шести танков предприняла несколько попыток наступления в Херсонской области на николаево-криворожском направлении. Российские военные успешно отразили все атаки украинских боевиков.

Владимир Зеленский

Ситуация в Херсоне

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