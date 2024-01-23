Мир 23 января 2024, 08:57 Указ Зеленского о заселенных украинцами территориях России назвали политически безграмотным Постпред Крыма Мурадов назвал указ Зеленского о территориях России безграмотным

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Россия по собственной инициативе обеспечила права народов, в том числе украинцев. Указ президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» свидетельствовал о его некомпетентности, заявил РИА «Новости» постпред Крыма при президенте, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

«Попытки Зеленского „позаботиться“ об идентичности малороссов-украинцев, живущих на территории Российской Федерации, лишены всякого смысла и лишь свидетельствуют о его полной политической безграмотности и некомпетентности», — сказал он.

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Владимир Зеленский поручил разработать план сохранения национальной идентичности украинцев в России, в том числе Белгородской, Брянской, Курской Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Георгий Мурадов напомнил, что Россия и так занималась защитой языковых и культурных прав проживающих в стране народов. В новых республиках и областях, по его словам, украинскому присвоили статус государственного регионального языка с возможностью преподавания в школах и вузах.

Комментируя этот указ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал всех украинцев на территории России русскими людьми. Губернатор Курской области Роман Старовойт увидел в документе территориальные притязания киевского региона на приграничный регион.