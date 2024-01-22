Мир 22 января 2024, 20:28 Указ Зеленского о территориях России назвали передергиванием истории Старовойт заявил, что указ Зеленского о землях РФ противоречит здравому смыслу Alexander Kulebyakin/Global Look Press

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Претензии Зеленского на российские земли — акт вопиющего передергивания истории. Так губернатор Курской области Роман Старовойт отреагировал в своем Telegram-канале на указ украинского лидера об «исторически населенных украинцами территориях РФ».

«Попытки выдвинуть территориальные притязания на Курскую область — это против здравого смысла. Но Украина уже давно пошла против здравого смысла», — написал Старовойт.

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По его словам, решение Зеленского вновь подтвердило, что президент России Владимир Путин был прав, начиная специальную военную операцию. Политик назвал Украину марионеткой сил, пытающихся разрушить Россию и отобрать у нее исторические земли.

Он подчеркнул, что Курская область является русской землей, где безопасно жить людям всех национальностей, включая украинцев.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал указ Зеленского, назвав русскими живущих в РФ украинцев.