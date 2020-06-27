    27 июня 2020, 04:02

    Указ Трампа о «длинных тюремных сроках» для вандалов вступил в силу

    Александра Каширина

    Американский лидер Дональд Трамп подписал исполнительный указ, защищающий памятники. Согласно документу, вандалов могут ожидать «длительные тюремные сроки». Сам президент назвал документ «очень серьезным».
    Указ Трампа о «длинных тюремных сроках» для вандалов вступил в силу

    «Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ, защищающий американские монументы, мемориалы и статуи, противодействующий недавнему преступному насилию. Длинные тюремные сроки против этого беззакония, совершаемого против нашей великой страны!» — сообщил глава Белого дома в своем Twitter-аккаунте.

    Ранее Трамп пригрозил тюремным заключением до 10 лет тем, кто занимается разрушением статуй и памятников. Он уполномочил федеральное правительство арестовывать любого, кто занимается вандализмом, а после даже опубликовал плакат с лицами 15 разыскиваемых вандалов.