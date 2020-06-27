Указ Трампа о «длинных тюремных сроках» для вандалов вступил в силу

Американский лидер Дональд Трамп подписал исполнительный указ, защищающий памятники. Согласно документу, вандалов могут ожидать «длительные тюремные сроки». Сам президент назвал документ «очень серьезным».

«Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ, защищающий американские монументы, мемориалы и статуи, противодействующий недавнему преступному насилию. Длинные тюремные сроки против этого беззакония, совершаемого против нашей великой страны!» — сообщил глава Белого дома в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Трамп пригрозил тюремным заключением до 10 лет тем, кто занимается разрушением статуй и памятников. Он уполномочил федеральное правительство арестовывать любого, кто занимается вандализмом, а после даже опубликовал плакат с лицами 15 разыскиваемых вандалов.