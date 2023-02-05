Мир 05 февраля 2023, 17:42 Указ Путина развернуть «Цирконы» сочли способом заткнуть НАТО Читатели Daily Mail: решение президента Путина развернуть «Цирконы» заткнет НАТО РИА «Новости»

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Гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон» поступят на вооружение российской армии в 2023 году. Решение президента России Владимира Путина развернуть эти системы заткнет Североатлантический альянс, заявили читатели издания Daily Mail.

«Сам факт принятия президентом России Владимиром Путиным на вооружение таких ракет уже заткнет Запад», — написал в комментариях один пользователь.

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Другой назвал подобное развитие событий ожидаемым после заявлений украинского президента Владимира Зеленского о том, что США должны нанести ядерные удары по России.

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Третий комментатор обратил внимание, что Россия не использует и половины своей армии, а уже заставила НАТО исчерпать все боевые запасы.

Четвертый призвал воинствующих британцев и американцев перестать тыкать русского медведя.

В пятницу, 3 февраля, Путин напомнил западным странам, что России есть чем ответить на все угрозы.