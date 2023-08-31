Мир 31 августа 2023, 15:44 Указ о строгом определении пола ввели в Небраске Губернатор Небраски Пиллен подписал указ о строгом определении пола человека Tom Benson / Flickr

Читать 360tv в

Пол жителей американского штата Небраска начнут определять по строгим критериям, основанным на репродуктивной системе человека. Как сообщило агентство Associated Press, такой указ подписал губернатор Джим Пиллен.

В документе указали, что женский пол соответствует человеку, «чья биологическая репродуктивная система предназначена для производства яйцеклеток», а мужской пол — людям с репродуктивной системой, предназначенной для производства сперматозоидов.

Реклама

«Мужчинам не место в пространстве, предназначенном только для женщин. Как губернатор я обязан защищать наших детей и женщин. Защита подразумевает обеспечение представителей одного пола отдельными помещениями для раздевалок и ванных комнат», — отметил Пиллен.

Подписанный им указ предусматривает, что все государственные учреждения должны разделять жителей на два пола.

Как отметили журналисты, отсутствие в документе термина «трансгендер», приведет к ограничению их доступа в раздевалки и уборные, предназначенные для того пола, с которым они себя соотносят.

Это уже второй подобный приказ в США. Точно такой же документ месяц назад подписал губернатор Оклахомы Кевин Смит. Как пояснили опрошенные юристы, законодательные органы штатов могут принять дополнительные законы для решения вопросов с трансгендерами.