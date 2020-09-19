«Уязвленное самолюбие»: в Совфеде объяснили попытку Трампа обвинить Россию в краже военных технологий

Заявление Трампа о том, что Россия якобы похитила технологии американской «супер-пупер-ракеты», — это реакция уязвленного самолюбия лидера США на отставание от Москвы. Еще и выборы на носу. Ему хочется показать, что американцы работают честно в области вооружений. Об этом в разговоре с «360» заявил сенатор Владимир Джабаров.

«Это понятно, что имеет место уязвленное самолюбие американцев, что Россия обошла их в этой области вооружений. Если мы что-то похитили, то почему они до сих пор не создали это сами? Еще раз повторяю, это сказано для того, чтобы оправдать свое реальное отставание. Это предвыборные дела. Ему хочется показать, что американцы работают честно, в том числе и в области вооружений, а Россия ворует секреты и вырывается вперед», — поделился своим мнением Джабаров.

Сенатор отметил, что в этой ситуации для России главное — защитить собственные секреты.

«Желающих проникнуть в наши оборонные секреты очень много. Видно, как активизировались американские и другие западные спецслужбы в поисках и добывании такой информации закрытого характера», — подчеркнул сенатор и добавил, что поверит в существование американской сверхзвуковой ракеты, которой хвастается президент США Дональд Трамп, после того как собственными глазами увидит ее испытания.

Пока это хвастовство ничем не подкреплено. Такие заявления делаются, чтобы привлечь избирателей, заявить, что Штаты впереди всей планеты, а Россия поступает нечестно.

«Я думаю, что это вранье. Насколько я помню выступление нашего президента, еще долго мы будем в этом плане лидерами, потому что отставание ведущих мировых держав в области создания оружия этого класса очень сильное», — подытожил Джабаров.

Ранее Трамп заявил, что Россия якобы похитила у администрации Барака Обамы данные о технологиях гиперзвукового оружия, пишет RT. Во время предвыборного митинга он сказал, что у Вашингтона уже есть ракета, которая летает быстрее российских.