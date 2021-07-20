Уязвимыми для кибератак сочли более 80% объектов электроэнергетики

Свыше 80% отечественных производителей вторичного оборудования для электроэнергетики используют иностранную электронную компонентную базу (ЭКБ), зарубежное ПО используют 40% компаний. Эту ситуацию бизнес объясняет зрелостью иностранных решений и низкой конкурентоспособностью российских разработок.

Об этом говорится в отчете экспертной подгруппы по кибербезопасности НТИ «Энерджинет» по результатам опроса компаний, сообщила газета «Известия».

Не частое использование отечественных ЭКБ и ПО в электроэнергетике создает риски роста числа кибератак на компании РФ из-за рубежа, а также возможного отказа работы оборудования, считает директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков.

Остановка поставок продуктов и их поддержки, а также наличие уязвимостей и специально заложенных средств управления из-за рубежа — это два основных риска, которые связаны с применением иностранного оборудования и ПО, согласен технический директор InfoWatch ARMA Игорь Душа.

Руководитель направления по развитию бизнеса SOC центра противодействия кибератакам Solar JSOC «Ростелекома» Андрей Прошин предупредил, что если хакер воспользуется уязвимостями, то он может частично или полностью вывести из строя промышленный объект.

Злоумышленники порой проводят целевые атаки без запроса выкупа, добавил Игорь Душа. По его словам, они делают это для прекращения нормального функционирования инфраструктуры. Эти аспекты многие связывают с созданием военных подразделений по всему миру, которые занимаются кибернападениями.