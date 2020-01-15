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«У Microsoft еще с 1998 года очень большие проблемы с безопасностью. Особенно с этими файлами dll, которые шифруют для функционала операционной системы. Не думаю, что это будет очень критично, так как пользователи, скорее всего, замечают, что Miсrosoft — единственная компания, даже в отличие от Apple, которая очень оперативно реагирует и постоянно выпускает обновления. За последние несколько лет действительно ОС Windows стала в разы безопаснее и быстрее своей работоспособности», — заявил Гайрат.

Даже указанную агентством недоработку в компании уже успели устранить.

Собеседник «360» полагает, что ход АНБ — спекуляции акциями Microsoft. На фондовом рынке как раз начинается новый сезон, а дела корпорации в этом году выглядят очень многообещающе.

Скорее всего, кто-то просто пытается на этом заработать. Это просто конкуренция Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Гайрат напомнил, что буквально два месяца назад компания Microsoft выиграла тендер по программному обеспечению Пентагона, а до этого организация очень долго пользовалась операционной системой Apple. Так что новости о неполадках в корпорации, по словам специалиста, будут появляться достаточно регулярно.

При этом Гайрат считает, что это не первое и не последнее реальное упущение в Windows. Подобных ситуаций, по мнению специалиста, будет еще очень много. Беспокоиться не стоит тем пользователям, у которых лицензионка.

Тем, у кого лицензионный Windows, бояться нечего. А тем, у кого пиратский… У них уязвимость не только в этом файле, но еще и в миллионе других Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Уязвимость, найденная в корпорации, касается криптографических компонентов операционных систем Windows. О каких именно версиях Windows идет речь, не уточняется.

Сотрудники АНБ США, по данным The Washington Post, ранее выявили схожий недочет в компании и порядка пяти лет пользовались им для кибератак. Для этого создали целую программу — EternalBlue. Несколько лет назад АНБ узнало, что ей пользуются и другие хакеры. Тогда сотрудники решили предупредить Microsoft.