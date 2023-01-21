Мир 21 января 2023, 04:47 Уязвимость нашли в передаваемых Украине немецких БМП Marder Der Spiegel: обслуживание немецких БМП Marder может оказаться проблемой для Украины Википедия

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Немецкие БМП Marder, которые должны поставить Киеву, не считаются сложными в эксплуатации, но у украинских военных могут возникнуть проблемы с их обслуживанием и ремонтом. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

В Marder, как указано в статье, практически отсутствует сложная электроника. Двигатель и трансмиссия у этой боевой машины пехоты считаются надежными «рабочими лошадками». Но на Украине их использование будет отличаться от того, с чем Marder сталкивались ранее. Эти БМП использовали в миссиях в Косове и Афганистане. На Украине же эти машины ждут беспрецедентные вызовы и нагрузки. Поэтому налаженное снабжение запчастями и наличие резервных машин будет иметь большое значение, указано в статье.

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При поставке обещанного количества Marder для полноценного оснащения украинского батальона не хватит резервных машин, отметил офицер бундесвера. Кроме того, БМП этого типа четыре раза в год проходят техобслуживание, а каждые два года у них проводится крупное ТО.

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Власти Германии одобрили поставку боевых машин пехоты Marder только после того, как США пообещали передать украинской армии Patriot. Немецкий канцлер Олаф Шольц обещал Киеву 40 Marder, и теперь федеральное правительство «лихорадочно ищет обещанные боевые машины пехоты», сообщало издание в начале января. Большую часть военной техники Германии придется взять из собственных запасов.