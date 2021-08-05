Уязвимость американского F-35 перед российскими РЛС признали на Украине

Украина должна сделать ставку на американский истребитель F-15EX при обновлении Воздушных сил. Новейший самолет ВВС США F-35 Lightning II не подходит, так как у России есть мощные радиолокационные системы. Об этом заявил бывший главный конструктор государственного предприятия «Антонов» Александр Лось.

«Мы должны понимать, что тот же F-35 не поможет Украине даже после вступления в НАТО. Потому что мы находимся на границе с Россией, сплошного радиолокационного поля русской армии, которая уже способна фиксировать малозаметные объекты», — приводит сайт Defence Express слова Лося.

Собеседник подчеркнул, что Украина сможет создать эффективную систему противовоздушной обороны только вместе с Польшей и прибалтийскими странами.

Ранее Пентагон выявил множество дефектов у F-35 Lightning II, которые могут снизить эффективность военных операций и поставить под угрозу безопасность летчиков. Сейчас на вооружении Украины находятся советские истребители Су-27 и МиГ-29. Лось считает, что эти машины бесполезно модернизировать.