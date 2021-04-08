Британцы предпочли принца Уильяма его отцу

В Великобритании считают, что следующим правящим монархом после Елизаветы II должен стать принц Уильям. Он второй в очереди на престол после отца, но британцы остановили свой выбор на старшем внуке королевы.

В проведенном тематическом опросе за 72-летнего принца Чарльза проголосовали всего 27%, сообщило РИА ФАН. Сын Елизаветы II сильно потерял в популярности, тогда как за герцога Кембриджского свои голоса отдали 47% респондентов.

Опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет вообще отдали предпочтение принцу Гарри и считают, что корона должна перейти к нему. Авторы исследования предположили, что молодым британцам импонируют бунтарский дух брата принца Уильяма.

Елизавета II, показали результаты опроса должна оставаться на троне до самой смерти. Только, 27% считают, что ей необходимо отказаться от престола в случае серьезных проблем со здоровьем.

Многие британцы согласны с тем, что решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от исполнения королевских обязанностей монархии только навредило.