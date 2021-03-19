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    19 марта 2021, 00:55

    Уильям Бернс — новый директор ЦРУ. Кто он?

    Дарья Бунякова

    Сенат США утвердил кандидатуру Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Решение было принято единогласно.

    Уильям Бернс — новый директор ЦРУ. Кто он?

    Голосование по утверждению Бернса проходило 18 марта, сообщил телеканал CNN. Ранее за кандидатуру Бернса выступил профильный комитет верхней палаты конгресса США. В ближайшее время новый директор ЦРУ будет приведен к присяге.

    Президент США Джо Байден выдвинул Бернса на пост главы ЦРУ в январе 2021 года. Он отмечал, что кандидат обладает нужными знаниями и умением оценивать ситуацию. По словам американского лидера, США нужны такие качества, чтобы предотвращать угрозы.

    В начале марта сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что будет выступать против утверждения Бернса, пока администрация Байдена не расширит санкции против «Северного потока — 2». В итоге процедура затянулась до середины месяца.

    Бернс был послом США в России с 2005 по 2008 год. Позже занимал пост первого заместителя госсекретаря США. За плечами Бернса 33 года дипломатической карьеры. В 2015 году он стал президентом Фонда Карнеги.

    Новый директор ЦРУ говорит по-русски, по-арабски и по-французски, окончил исторический факультет и получил степень бакалавра в университете имени Ла Салля. В 1981 году он получил магистерскую и докторскую степени в Оксфордском университете по международным отношениям.