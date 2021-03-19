Сенат США утвердил кандидатуру Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Решение было принято единогласно.

Голосование по утверждению Бернса проходило 18 марта, сообщил телеканал CNN. Ранее за кандидатуру Бернса выступил профильный комитет верхней палаты конгресса США. В ближайшее время новый директор ЦРУ будет приведен к присяге.

Президент США Джо Байден выдвинул Бернса на пост главы ЦРУ в январе 2021 года. Он отмечал, что кандидат обладает нужными знаниями и умением оценивать ситуацию. По словам американского лидера, США нужны такие качества, чтобы предотвращать угрозы.

В начале марта сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что будет выступать против утверждения Бернса, пока администрация Байдена не расширит санкции против «Северного потока — 2». В итоге процедура затянулась до середины месяца.

Бернс был послом США в России с 2005 по 2008 год. Позже занимал пост первого заместителя госсекретаря США. За плечами Бернса 33 года дипломатической карьеры. В 2015 году он стал президентом Фонда Карнеги.

Новый директор ЦРУ говорит по-русски, по-арабски и по-французски, окончил исторический факультет и получил степень бакалавра в университете имени Ла Салля. В 1981 году он получил магистерскую и докторскую степени в Оксфордском университете по международным отношениям.