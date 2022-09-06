Ухудшение ситуации с ценами на энергоносители в ЕС прокомментировали в Европарламенте | 360°

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Ухудшение ситуации с ценами на энергоносители в ЕС прокомментировали в Европарламенте

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В Европарламенте подняли вопрос роста цен на энергоносители и подорожание на этом фоне стоимости проживания в Европе. Об этом забеспокоился чешский европарламентарий Томаш Здеховский, написал RT.

В качестве примера он привел биржи Германии и Нидерландов.

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«По всему Евросоюзу продолжают стремительно расти цены на энергоносители, усугубляя кризис стоимости жизни, с которым столкнулись европейцы. К примеру, на немецкой бирже стоимость (контрактов на. — ред.) поставки электроэнергии на следующий год увеличилась на 340%, до 650 евро за МВт⋅ч, а на торгах в Нидерландах цена на газ выросла на 200%, до 280 евро за МВт⋅ч», — отметил евродепутат.

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Здеховский обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, какие меры борьбы она готова предпринять, чтобы снизить рост цен.

Европарламент

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