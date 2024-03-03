Мир 03 марта 2024, 04:45 Ухудшение отношений с Россией предсказали в Израиле Израильский политик Вайтман предсказал ухудшение отношений с Россией РИА «Новости»

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Позиция Тель-Авива в отношении России станет более агрессивной, возможно, что Израиль даже начнет поставлять оружие Украине. Об этом заявил представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман. Цитату привело РИА «Новости».

Политик напомнил заявление постпреда Израиля при ООН Гилада Эрдана о том, что власти страны работают над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками.

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Вайтман предположил, что это заявление связано с проведением в Москве переговоров ведущих палестинских фракций по урегулированию в секторе Газа. Политик обвинил Россию в вовлеченности в израильский конфликт.

«Израиль примет более агрессивную позицию в отношении России», — подчеркнул Вайтман.

Он предположил, что системы предупреждения — это только начало. После завершения войны в секторе Газа Израиль сможет поставлять и другое оружие на Украину.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал бредом заявление Эрдана, который сравнил действия России с нападением ХАМАС.