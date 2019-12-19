Уходящий под воду сибирский ледник сняли из космоса

По данным ученых, сейчас под воду ушло почти все западное крыло ледника Купол Вавилова. Подсчеты показали, что за последние несколько лет начиная с 2013 года он потерял около 11% от всей своей массы. Эта часть весит 9,5 миллиарда тонн льда.

Специалисты опасаются, что ледник продолжит уходить под воду и дальше. Они считают, что усиление ледяного потока может привести к повышению уровня Мирового океана.