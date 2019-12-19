Уходящий под воду сибирский ледник сняли из космоса
Американские ученые сняли из космоса сибирский ледник Купол Вавилова, который уходит под воду, превращаясь в гигантский ледяной поток. Видеомодель, которую создали на основе полученных снимков, опубликовали на YouTube.
По данным ученых, сейчас под воду ушло почти все западное крыло ледника Купол Вавилова. Подсчеты показали, что за последние несколько лет начиная с 2013 года он потерял около 11% от всей своей массы. Эта часть весит 9,5 миллиарда тонн льда.
Специалисты опасаются, что ледник продолжит уходить под воду и дальше. Они считают, что усиление ледяного потока может привести к повышению уровня Мирового океана.