Мир 02 февраля 2023, 03:46 Намерение Байдена снова стать президентом подтвердили в Белом доме Уходящий глава аппарата Белого дома Клайн: Байден намерен снова стать президентом РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден планирует в 2024 году снова побороться за пост лидера страны. Об этом заявил уходящий глава аппарата Белого дома Рон Клайн. Его слова привел ТАСС.

«Я с нетерпением жду того, чтобы быть на вашей стороне, когда вы будете претендовать на пост президента в 2024 году», — обратился Клайн к американскому лидеру.

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Он напомнил, что помогал Байдену во время его предыдущих предвыборных кампаний. Клайн выступил в Белом доме в связи со своим уходом с должности. Президент выслушал его речь, но никак не стал ее комментировать.

Ранее Байден сообщил, что новым руководителем аппарата Белого дома станет бывший координатор по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс.

Как писали журналисты, в 2024 году побороться за президентское кресло решила бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Ожидается, что она объявит о своем выдвижении на пост 15 февраля. В этот день Хейли должна выступить на пресс-конференции в Чарлстоне. Она может стать конкурентом экс-президента США Дональда Трампа, который тоже говорил о намерении участвовать в выборах.