Уход западных компаний из России открыл возможности для Китая — МИД РФ | 360°

Мир 07 сентября 2022, 08:48 Поделиться Telegram

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Viber Уход западных компаний из России открыл возможности для Китая — МИД РФ Представитель МИД Зиновьев: уход западных фирм из России открыл возможности для КНР РИА «Новости»

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После ухода западных компаний из России на рынке страны открылись новые возможности для Китая, которыми КНР намерена воспользоваться. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

По его словам, автомобильные и промышленные производства с участием китайских компаний уже созданы в РФ. Также идет работа над проектами в области горнорудной и химической промышленности, сельского хозяйства.

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«Уход ряда западных компаний с нашего рынка открывает для бизнесменов из Китая дополнительные возможности, и мы видим, что они готовятся ими воспользоваться», — отметил Зиновьев.

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Он добавил, что Китай уделяет особое внимание сотрудничеству и созданию предприятий на российском Дальнем Востоке. Там уже работают несколько десятков компаний из КНР, и инвестиции измеряются миллиардами долларов, подчеркнул представитель МИД.

На этих территориях предусмотрены специальные меры господдержки, в частности созданы преференциальные режимы ТОСЭР.

Ранее стало известно, что Китай нарастил объемы импорта российского золота.

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