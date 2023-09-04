Мир 04 сентября 2023, 11:11 Уход России из Крыма назвали невыполнимым желанием НАТО Экс-разведчик США Риттер: желание НАТО вывести Россию из Крыма невыполнимо Unsplash

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Победой для Североатлантического альянса может считаться только добровольный уход России с новых территорий, в том числе из Крыма, однако это нереально. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«Это принятие желаемого за действительное, этого не произойдет», — подчеркнул Риттер.

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Он отметил, что когда «теория встречается с реальностью на поле боя», погибают люди, и трагическая ошибка НАТО и правительства Украины уже привела к гибели многих украинцев.

По мнению экс-разведчика, допущенное альянсом контрнаступление ВСУ обречено на провал.

Ранее Скотт Риттер предупредил, что стремление Украины получить от Запада истребители F-16 обернется еще большими потерями в рядах пилотов ВСУ. Он назвал фантазией заявления Минобороны Украины о том, что ее вооруженным силам нужно всего 16 таких истребителей для того, чтобы получить преимущество в воздухе.