Мир 18 января 2023, 20:16 Уход от диктата Запада. В США признали, что Путин сделал Россию независимым государством Офицер разведки США Риттер: Путин сделал Россию независимой от диктата Запада РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин смог превратить страну в суверенное государство, независимое от диктата Запада. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Путин подписал распоряжения о выходе из соглашений Совета Европы. Это означает, что договоры и процесс сотрудничества с этой организацией прекращены», — отметил Риттер.

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Военный подчеркнул, что после того, как Россия вышла из договоренностей, страна пойдет на дипломатическое урегулирование лишь на тех условиях, которые сочтет приемлемыми для себя.

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Ранее глава государства внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. В документе он предложил считать прекратившими действие в отношении страны Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Европейской конвенции о пресечении терроризма.

Нижняя палата российского парламента рассмотрит документ в приоритетном порядке. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказал уверенность, что это решение позволит России устранить юридические коллизии. Он подчеркнул, что интересы и права граждан РФ защищены более строгими нормами собственного законодательства.

В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции РИА «Новости» заявили, что документ «сбросит бремя мнимой демократии». Уверенность в этом высказал в комментарии агентству депутат Адальби Шхагошев.