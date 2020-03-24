Ухань откроют для посещения 8 апреля. Именно там началась вспышка COVID-19

«Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение», — рассказали в штабе Уханя по профилактике и борьбе с распространением коронавируса.

Первые сообщения о вспышке пневмонии в городе Ухань появились в декабре 2019 года. Изначально думали, что вирус передается от животного к человеку. Когда стало понятно, что коронавирусом можно заразиться от человека воздушно-капельным путем, причем заражение происходит очень быстро, город закрыли. В провинции Хубэй и близлежащих городах ввели серьезные меры карантина.

По последним данным, в КНР вирус нашли у 81 171 человека, из них 73 159 человека излечились от COVID-19 и были выписаны из больниц. В провинции Хубэй COVID-19 заболели около 67 тысяч человек, больше трех тысяч из них скончались, смертность составила 4,65%. Причем в самом Ухане этот показатель еще выше — 5%.

В Ухане живут около 11 миллионов человек, по площади город в несколько раз больше Москвы. С конца января там перестал работать общественный транспорт, прекращено железнодорожное и авиационное сообщение. Границы города нельзя пересекать без экстренной необходимости.

Сейчас вспышка пошла в Китае на спад. Власти КНР сообщили, что почти 90% пациентов с COVID-19 выздоровели.