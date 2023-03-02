Мир 02 марта 2023, 11:24 Угрозы Зеленского в адрес США шокировали американцев Читатели Twitter раскритиковали угрозы президента Украины Зеленского в адрес США РИА «Новости»

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Американские пользователи Twitter раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за слова о вероятном участии жителей США в боевых действиях против России. Соответствующие комментарии появились в ряде аккаунтов в социальной сети, написало РИА «Новости».

На посвященной годовщине СВО пресс-конференции Зеленский заявил, что он чувствует усталость американского общества от поддержки Украины. Однако президент предупредил, что если его страна уступит России, то странам НАТО, включая США, придется отправить на поле боя своих детей, как это якобы делает Украина.

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Читатели Twitter выразили мнение, что подобными заявлениями Зеленский старается удержаться за последнюю соломинку и не потерять поддержку США.

«Судя по всему, он уже готов к третьей мировой войне, такого допустить нельзя. А вообще, Зеленский смешон, ему дают миллиарды долларов, но ему хватает совести еще угрожать США», — написал один из пользователей.

Другой читатель призвал украинского президента начать диалог с Россией, а не ухудшать обстановку.

«НАТО следует не поставлять оружие на Украину, а перейти к переговорам с Россией и все обсудить. Зеленскому нужно не втягивать в конфликт других, а пытаться разобраться самому», — добавил он.

Ранее Зеленский объявил, что Украина готовится к военному захвату Крыма.