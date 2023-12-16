Мир 16 декабря 2023, 02:13 Угрозы Зеленского стали поводом для Запада изменить стратегию по Украине TAC: угрозы Зеленского заставят Запад изменить стратегию по Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Странные угрозы президента Владимира Зеленского дают западным союзникам повод изменить стратегию в отношении Украины. Таким мнением с журналом The American Conservative поделился бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

Экс-советник припомнил угрозы Зеленского, что украинские беженцы перестанут «хорошо вести себя», если Европа отвернется от Украины.

Реклама

«Странная угроза Зеленского в адрес тех, чьей поддержки он добивается, дает США и их союзникам лишний повод задуматься о своих интересах при разработке стратегии по Украине. Если твои друзья угрожают тебе, то они больше не твои друзья», — написал Бэндоу.

Аналитик считает, что украинские беженцы не станут жертвовать собственным благополучием из-за обид Зеленского на Запад. Европейские правительства вряд ли потерпят незаконопослушное поведение гостей. Бэндоу отметил, что союзникам следует урезонить Украину и призвать к мирным переговорам.

В НАТО ранее признали, что Украина перестает быть в центре внимания. Западные чиновники видят, что от Украины начали серьезно уставать.