Мир 29 сентября 2022, 02:18 Поделиться Telegram

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Viber Угрозы в адрес России прослеживаются в словах чиновников США о ядерном оружии — Антонов Посол России Антонов: в словах чиновников США о ядерном оружии прослеживаются угрозы РФ Pxhere.com

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в словах американских чиновников о ядерном оружии прослеживаются угрозы в адрес России.

Антонов напомнил, что в октябре «исполнится 60 лет после Карибского кризиса, когда СССР и США стояли на пороге ядерного конфликта» По словам российского пола, любой американец согласится, что нельзя допускать повторения тех событий, сообщил ТАСС.

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«Думается, что меня поддержит любой американец в том, что повторения взрывоопасной ситуации 60-х годов прошлого столетия допускать нельзя», — сказал Антонов.

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Антонов отметил, что договор СНВ вырабатывает свой ресурс, а ДНЯО испытывает серьезные потрясения. Дальнейшее развитие, по словам российского посла, непредсказуемо.

Отношения между США и Россией переживают беспрецедентный кризис. Запад, как заметил посол, проверяет Россию на прочность, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав.

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