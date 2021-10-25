Угрозы Украины о создании ракет, которые «достанут до Москвы», назвали слабоумием

В Совфеде прокомментировали слова советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича о создании ракет, которые смогут долететь до Москвы. По словам первого заместителя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, такие заявления показывают лишь слабоумие украинских властей. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Не от большого ума делаются подобные заявления. Я думаю, честно говоря, что он просто играет словами, не отвечая ни за что. Он понимает, какую ответственность он берет на себя, делая подобные заявления? Он, по сути, подталкивает наши две страны к военному конфликту. Мало того что эти ракеты никого не пугают, они будут уничтожены мгновенно, сразу, да, при любой попытке запуска», — подчеркнул Джабаров.

Он добавил, что расхлебывать слова советника Зеленского потом придется украинскому народу. Кроме того, после такие заявлений российского-украинские контакты могут быть полностью прерваны.

«Зачем он доводит дело до ситуации, он завтра побежит на Запад прятаться, а украинский народ будет расхлебывать вот эти глупости, которые придумывает нынешнее украинское руководство. Я думаю, что подобные заявления делают вообще невозможными какие-то контакты между российскими и украинскими политиками, а перспективы улучшения отношений становятся просто туманными», — заключил сенатор.