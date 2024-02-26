Мир 26 февраля 2024, 11:51 Угрозы Украины Крыму сочли предпосылками к третьей мировой Смирнов назвал угрозы Украины в адрес Крыма предпосылками к третьей мировой

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Террористические и военные угрозы Украины в адрес Крыма являются предпосылками к третьей мировой войне. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Повышение уровня террористических и военных угроз в адрес территорий России со стороны Украины с применением западного вооружения напрямую связано с вероятностью начала третьей мировой войны», — сказал он.

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Смирнов отметил, что свержение действующего киевского режима обеспечит безопасность жителей России, а также гарантирует мир как для самой Украины, так и для всего европейского континента.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что населению России лучше не пользоваться Крымским мостом в связи с намерениями ВСУ совершить атаку на инфраструктурный объект. Он сообщил, что Украина готовит российской армии «новые сюрпризы».