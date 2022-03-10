Жительница Вены Светлана рассказала «360» о «дискуссиях с руганью и угрозами» в интернете в отношении россиян и даже русскоязычных граждан. Некоторые планируют «обращаться в правовые органы по поводу таких оскорблений», отметила Светлана, живущая в Австрии почти 20 лет. Вне онлайн-пространства она с предвзятым отношением к русским не сталкивалась.

«Австрийцы в целом сдержанны и интеллигентны, лично у меня нет плохих примеров. Чисто на бытовом уровне — да, обстановка накалена. У нас есть магазинчик „Русские деликатесы“, который держит чеченская семья, и они российские граждане. Вчера с вывески убрали „русские“. Похоже, это неспроста», — заметила женщина.

Она отметила, что из-за санкций резиденты РФ «так или иначе получили неприятные сюрпризы».

«В конце недели были заблокированы все банковские счета без разбора. Только после предоставления документов, подтверждающих вид на жительство и прописку, их разблокировали. Но это случилось перед выходными, обидно, что люди не могли расплатиться. И это не те российские граждане, которые приехали сюда с какой-то целью, это и члены их семей, которые работают здесь по контракту. Моя дочь работает в банке, и там всем российским гражданам не перечислили зарплату».

Ранее живущая в Мадриде русская девушка Екатерина пожаловалась на русофобию. По словам Екатерины, украинка напала на нее в метро и стала орать матом, услышав, что девушка говорит по телефону на русском языке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о «запредельной концентрации ненависти ко всему русскому» в США.