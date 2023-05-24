Мир 24 мая 2023, 14:19 Угрозы США санкциями против Грузии сочли неприкрытым давлением Захарова назвала вмешательством и неприкрытым давлением угрозы США санкциями против Грузии РИА «Новости»

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Угрозы Госдепартамента США ввести санкции в отношении Грузии из-за возобновления авиасообщения республики с Россией — это вмешательство в суверенные дела двух государств и неприкрытое давление. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Никакой другой квалификации [для заявлений Госдепартамента], нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств, быть не может», — подчеркнула дипломат.

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По ее словам, МИД России рассматривает подобные заявления США как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и неприкрытое давление.

Ранее Захарова прокомментировала протесты в Грузии из-за запуска авиасообщения с Россией. Об этом написали «Известия». По ее словам, отдельные грузинские политики, если это не проплаченный кем-то заказ, не могут быть против прямых рейсов.

Из Москвы в Тбилиси первый борт вылетел в пятницу, 19 мая. Активисты устроили акцию протеста и встретили пассажиров плакатами с надписью: «Вам здесь не рады».