По данным телеканала «Царьград», Аннен заявил, что подобные высказывания неразумны, а лучший вариант для всех — это сотрудничество.

«С такими угрозами бывшая „страна свободы“ всё больше становится игрушкой геополитических рисков в духе президента США Дональда Трампа», — считает он.