Угрозы США из-за «Северного потока — 2» прокомментировали в МИД Германии
Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен ответил американским сенаторам, которые пригрозили санкциями в адрес «Северного потока — 2». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.
По данным телеканала «Царьград», Аннен заявил, что подобные высказывания неразумны, а лучший вариант для всех — это сотрудничество.
«С такими угрозами бывшая „страна свободы“ всё больше становится игрушкой геополитических рисков в духе президента США Дональда Трампа», — считает он.