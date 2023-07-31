Мир 31 июля 2023, 15:27 Угрозы северо-западу России увидели в решениях саммита НАТО в Вильнюсе Патрушев: саммит НАТО подтвердил актуальность обеспечения безопасности границ России РИА «Новости»

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Чрезмерная активность стран НАТО у северо-западных границ России сделала актуальными вопросы безопасности. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Он напомнил, что на прошедшем в Вильнюсе саммите альянса участники договорились о планах по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры в непосредственной близости к российским границам.

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«Вопросы обеспечения безопасности на северо-западе страны приобретают особую актуальность в условиях активизации военной деятельности НАТО. Состоявшийся недавно в Вильнюсе саммит подтвердил агрессивную сущность этой организации», — заявил Патрушев.

Встреча глав государств — членов альянса стала первой для Финляндии, которая вступила в НАТО в апреле этого года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что вхождение соседней страны в западный альянс заставит Россию принять ответные меры.