Мир 15 сентября 2023, 17:40 Угрозы российским журналистам от спикера ВСУ возмутили МИД России МИД России: угрозы расправой журналистам показывают террористическую суть Киева РИА «Новости»

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Угрозы в адрес российских журналистов, а также политических и общественных деятелей еще раз демонстрируют террористическую сущность киевского режима. Об этом заявили в МИД России.

В министерстве возмутились обещаниям расправиться с российскими гражданами.

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«Пропитанный ненавистническими формулировками словесный поток изобилует кровожадными деталями того, как именно украинским карателям видится осуществление данного преступления. Причем такие бесчеловечные рассуждения пытаются обосновать „миссией по восстановлению справедливости“», — отметили в ведомстве.

В МИД напомнили, что политика жестокого искоренения инакомыслия уже привела на Украине к созданию базы «Миротворец», где размещают личные данные людей, которых киевский режим считает своими врагами.

Сайт в министерстве назвали картотекой для совершения терактов. В МИД напомнили об убийстве Дарьи Дугиной, Ростислава Журавлева, Олега Клокова, Владлена Татарского, а также покушениях на Захара Прилепина, Константина Малофеева, Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева.

Ранее Следственный комитет взялся за проверку высказываний спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло с угрозами в адрес российских журналистов. В своем недавнем выступлении спикер ВСУ заявил о скорой расправе над «кремлевскими пропагандистами».