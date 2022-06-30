Глава Счетной палаты США Додаро заявил о «растущих угрозах» со стороны России и Китая

Глава Счетной палаты США Джин Додаро во время выступления в сенате заявил о нарастании угрозы национальной безопасности со стороны России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Об этом написал RT.

Он также отметил, что события, которые сейчас происходят на Украине, могут «бросить вызов сложившемуся миропорядку и подорвать международную безопасность».

Пентагон планирует вложить более 1,79 триллиона долларов в свои самые дорогостоящие оружейные программы. Министерство обороны будет активно развивать и содержать вооруженные силы для противостояния возникающим угрозам, добавил Додаро.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО в Мадриде была одобрена новая Стратегическая концепция альянса, в которой Россию признали «самой значительной угрозой» для безопасности военного блока.