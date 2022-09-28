Угрозы главы Еврокомиссии за «саботаж» на «Северных потоках» вызвали вопросы в России | 360°

Мир 28 сентября 2022, 12:14 Поделиться Telegram

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Viber Угрозы главы Еврокомиссии за «саботаж» на «Северных потоках» вызвали вопросы в России Захарова поинтересовалось адресатом угроз фон дер Ляйен после ЧП на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила мерами ответственным за намеренное нарушение энергетической инфраструктуры после чрезвычайной ситуации на газопроводах «Северные потоки», но при этом не указала конкретных лиц. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она напомнила, что ранее депутат Европарламента Сикорский «поблагодарил» за ситуацию с газопроводами США.

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«Кому же тогда грозит Урсула», — поинтересовалась Захарова.

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Накануне глава Еврокомиссии заявила о решительных действиях в ответ на диверсию на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По ее словам, реакция будет жесткой, когда установят виновных.

Правительство Швеции сообщило о начале расследования после утечки газа на «Северном потоке». В качестве предварительной версии случившегося рассматривается диверсия.

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