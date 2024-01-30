Эксклюзив 30 января 2024, 16:40 Угрозы Байдена Ирану сочли предвыборным пиаром Политолог Мозолин: слова Байдена об ударах по Ирану носят предвыборный характер РИА «Новости»

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Заявления президента США Джо Байдена о необходимости нанесения ударов по военным Ирана в Сирии или Ираке носят исключительно предвыборный характер. Об этом «360» сообщил директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин.

По его словам, абсолютно все громкие высказывания американского лидера нужно рассматривать сквозь призму грядущих выборов.

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«Администрация Штатов достаточно аккуратно себя ведет по поводу ответных ударов по Ирану. Прежде всего, речь об ударах по группировкам, которые иранские власти поддерживают и финансируют на протяжении десятка лет», — пояснил аналитик.

Мозолин выразил уверенность, что в ближайшей перспективе массированных ударов США по военным объектам на территории Ирана ждать не стоит.

Ранее СМИ сообщили, что Байден поручил Пентагону разработать комплекс ответных мер на ряд нападений на военные базы США на границе Иордании и Сирии. На прошлой неделе американскую базу в Иордании атаковал неизвестный дрон, погибли три человека.