Угрозу взрыва объявили в здании Верховного суда США. Оно рядом с местом инаугурации

«Официальный представитель подтвердил CNN, что в Верховном суде была объявлена угроза взрыва, но эвакуация не объявляется», — сказано в сообщении канала.

Об угрозе взрыва объявили менее чем за час до начала церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Изначально журналисты заявили, что в здании началась эвакуация. Но позже корреспондент телеканала опроверг эту информацию. На территории Верховного суда правоохранители провели осмотр, но никаких взрывных устройств не нашли.

Здание Верховного суда расположено рядом с Капитолием, где сегодня, 20 января, пройдет инаугурация Байдена. В связи с церемонией в Вашингтоне усилили меры безопасности. Капитолийский холм оцепили сотрудники правоохранительных органов. Сам Байден уже прибыл в Капитолий. После принесения присяги он официально станет новым лидером страны.