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    20 января 2021, 19:26

    Угрозу взрыва объявили в здании Верховного суда США. Оно рядом с местом инаугурации

    Дарья Бунякова

    В здании Верховного суда США, расположенном в центре Вашингтона, объявили об угрозе взрыва. При этом выводить людей на улицу не стали, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    «Официальный представитель подтвердил CNN, что в Верховном суде была объявлена угроза взрыва, но эвакуация не объявляется», — сказано в сообщении канала.

    Об угрозе взрыва объявили менее чем за час до начала церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Изначально журналисты заявили, что в здании началась эвакуация. Но позже корреспондент телеканала опроверг эту информацию. На территории Верховного суда правоохранители провели осмотр, но никаких взрывных устройств не нашли.

    Здание Верховного суда расположено рядом с Капитолием, где сегодня, 20 января, пройдет инаугурация Байдена. В связи с церемонией в Вашингтоне усилили меры безопасности. Капитолийский холм оцепили сотрудники правоохранительных органов. Сам Байден уже прибыл в Капитолий. После принесения присяги он официально станет новым лидером страны.