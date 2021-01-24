Угрозу цунами отменили в Чили после землетрясения
«Гидрографическая и океанографическая служба чилийского военно-морского флота полностью отменяет меры предосторожности в отношении цунами», — сказано в сообщении управления в Twitter.
Кроме того, ONEMI отменило эвакуацию населения в прибрежных районах антарктической территории. Ранее в российском посольстве в Чили отметили, что никакой информации об эвакуации российских сотрудников со станции «Беллинсгаузен» не поступало. Никто из исследователей не пострадал. По данным ONEMI, спасатели эвакуировали с антарктических баз более 160 человек.
«80 человек эвакуированы с базы Фрей, 40 — с базы О’Хиггинс, 10 — с базы Фильдес и 31 человек — с базы Прат», — сообщили в управлении.
В ночь на 24 января в районе Южных Шетландских островов произошло землетрясение магнитудой 7. После этого была объявлена угроза цунами.