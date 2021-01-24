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    24 января 2021, 08:39

    Угрозу цунами отменили в Чили после землетрясения

    Дарья Бунякова

    Угрозу цунами объявили для чилийской антарктической территории после землетрясения магнитудой 7. Сейчас меры предосторожности полностью отменены, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI).
    Угрозу цунами отменили в Чили после землетрясения

    «Гидрографическая и океанографическая служба чилийского военно-морского флота полностью отменяет меры предосторожности в отношении цунами», — сказано в сообщении управления в Twitter.

    Кроме того, ONEMI отменило эвакуацию населения в прибрежных районах антарктической территории. Ранее в российском посольстве в Чили отметили, что никакой информации об эвакуации российских сотрудников со станции «Беллинсгаузен» не поступало. Никто из исследователей не пострадал. По данным ONEMI, спасатели эвакуировали с антарктических баз более 160 человек.

    «80 человек эвакуированы с базы Фрей, 40 — с базы О’Хиггинс, 10 — с базы Фильдес и 31 человек — с базы Прат», — сообщили в управлении.

    В ночь на 24 января в районе Южных Шетландских островов произошло землетрясение магнитудой 7. После этого была объявлена угроза цунами.