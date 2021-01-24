Угрозу цунами отменили в Чили после землетрясения

Угрозу цунами объявили для чилийской антарктической территории после землетрясения магнитудой 7. Сейчас меры предосторожности полностью отменены, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI).

«Гидрографическая и океанографическая служба чилийского военно-морского флота полностью отменяет меры предосторожности в отношении цунами», — сказано в сообщении управления в Twitter.

Кроме того, ONEMI отменило эвакуацию населения в прибрежных районах антарктической территории. Ранее в российском посольстве в Чили отметили, что никакой информации об эвакуации российских сотрудников со станции «Беллинсгаузен» не поступало. Никто из исследователей не пострадал. По данным ONEMI, спасатели эвакуировали с антарктических баз более 160 человек.

«80 человек эвакуированы с базы Фрей, 40 — с базы О’Хиггинс, 10 — с базы Фильдес и 31 человек — с базы Прат», — сообщили в управлении.

В ночь на 24 января в районе Южных Шетландских островов произошло землетрясение магнитудой 7. После этого была объявлена угроза цунами.